Gehuwde bondscoach zal tevreden zijn als hij het ziet: Rode Duivels Thibaut Courtois en Charles De Ketelaere schitteren met eindstreep in zicht

In zowat alle competities is de eindstreep in zicht en dan komt het er echt op aan om te schitteren. Dat hebben Thibaut Courtois en Charles De Ketelaere alvast kunnen doen op de Europese voetbalvelden.

Beide Rode Duivels hadden een uitblinkersrol te pakken bij hun respectievelijke clubs. Nochtans zal dat niet snel gezegd worden van Thibaut Courtois als hij zich twee keer moet omdraaien. Dat was deze namiddag wel het geval bij het bezoek van Celta Vigo aan Bernabeu. Na de openingstreffer van Güler en twee doelpunten van Mbappé leek Real al zegezeker.

Real ontsnapt dankzij Courtois

Desondanks kwam de spanning terug in de match dankzij Rodriguez en Swedberg. Het bleef daar zelfs niet bij. Bezoeker Duran kwam nog een keer oog in oog met Courtois te staan. De vingertoppen van de doelman van de nationale ploeg verhinderden nipt dat de bal over de doellijn trok. Zo ontsnapte Real aan de 3-3 en duur puntenverlies.

Zo blijft de achterstand op Barcelona beperkt tot vier punten, met ook nog de Clasica van volgend weekend in het vooruitzicht. In Italië staat Atalanta Bergamo na titelkandidaten Napoli en Inter op de derde plaats in de Serie A. In de strijd om de derde plaats telt elk punt en dat heeft ook Charles De Ketelaere goed begrepen. Nochtans heeft onze niet de makkelijkste periode achter de rug.

De Ketelaere maakt einde aan droogte

Dat was onder meer zichtbaar in de Champions League-confrontatie met Club Brugge. Hij stond ongeveer drie maanden droog, tot hij vandaag zijn ploeg de weg toonde op het veld van rode lantaarn Monza. De Ketelaere scoorde op verschillende manieren: met een echte spitsengoal na een fraaie individuele actie én met een sublieme baltoets.

Atalanta won uiteindelijk met 0-4. Bondscoach Rudi Garcia, mogelijk nog aan het genieten van zijn wittebroodsweken, zal ongetwijfeld gelukkig zijn met de prestaties van Courtois en De Ketelaere.