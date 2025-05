Ploeg van Radja Nainggolan haalt uit naar 'antivoetbal' Stijn Stijnen en VAR-regeling in Promotion Play-offs

De gemoederen lopen hoog op in de Promotion Play-offs. Lokeren-Temse, de ploeg van Radja Nainggolan, staat er niet te best voor in de finale na een nederlaag in huis.

Lokeren-Temse ging in de heenmatch op Daknam voor de bijl met 1-2 tegen het Patro Eisden van Stijn Stijnen. Dat resultaat was absoluut niet terecht, vindt Indy Boonen. Die naam doet misschien nog wel een belletje rinkelen uit zijn periode bij KV Oostende. Anno 2025 is Boonen een ploegmaat van Nainggolan bij Lokeren-Temse.

"We hebben hen een hele match weggedrukt, zij speelden antivoetbal", uit de flankspeler van Lokeren-Temse bij Het Laatste Nieuws een verwijt aan Stijn Stijnen en Patro Eisden. "Dit is héél zuur. Al geloof ik nog steeds in onze kansen." In de terugmatch van volgend weekend kan alles uiteraard nog rechtgezet worden en Indy Boonen blijft dan ook enorm strijdvaardig.

Boonen erkent efficiëntie Patro

Dat neemt niet weg dat Lokeren-Temse wel zijn efficiëntie zal moeten opvijzelen. Twintig doelpogingen resulteerden in slechts één doelpunt. Patro daarentegen mikte vijf keer tussen de palen en twee keer tegen de netten. "We wisten dat het zo’n match ging zijn. Patro heeft niks nodig", erkent Boonen de kwaliteit van de tegenstander om de kansen af te maken.

Lokeren-Temse claimde ook tevergeefs een strafschop. Boonen vindt het niet kunnen dat er eigenlijk niet met honderd procent zekerheid geoordeeld kan worden over die fase. "Ik snap niet dat deze matchen zonder VAR worden gespeeld. Het draait om promotie, om eersteklassevoetbal. De belangen zijn groot, maar de middelen volgen niet."

Patro of Lokeren-Temse wint Promotion Play-offs

Daar zal hij zich toch moeten bij neerleggen. volgende week weten we of Patro of Lokeren-Temse de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League wint.