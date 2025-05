'Speler is aan zet: Club Brugge aast op Braziliaanse winger, prijskaartje is ook meteen bekend'

Club Brugge zal ook deze zomer goede zaken proberen te doen op de transfermarkt. Blauw-zwart heeft zijn oog laten vallen op een Braziliaanse winger.

Club Brugge zal er dit seizoen nog alles aan doen om de landstitel te veroveren. Met Union SG als grootste concurrent zal dat niet makkelijk worden, al zal de gewonnen bekerfinale in ieder geval een boost hebben gegeven.

Maar bij blauw-zwart kijken ze ook al uit naar volgend seizoen. Het bestuur bereidt zich al goed voor en zou een nieuwe speler op het oog hebben.

Volgens Sacha Tavolieri is Club Brugge geïnteresseerd in Leo Scienza. Scienza is een Braziliaanse linksvoor die bij Heidenheim speelt in Duitsland.

De club staat op dit moment 16e in de Bundesliga. De keuze ligt voorlopig bij de 26-jarige speler, die ook interesse van andere clubs, zoals Hamburger SV, geniet. Heidenheim zou zo'n 2 miljoen euro vragen voor zijn winger, terwijl Transfermarkt zijn marktwaarde op 3 miljoen euro schat.

Scienza startte het seizoen als basisspeler, maar moest het in de tweede seizoenshelft vooral met invalbeurten doen. Dit seizoen was hij in 24 Bundesliga-wedstrijden goed voor drie doelpunten en twee assists.