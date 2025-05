OFFICIEEL: Emilio Ferrera heeft nieuwe job beet in België

Na het mislopen van promotie naar de Challenger Pro League heeft RAEC Mons de aanstelling van Emilio Ferrera als hoofdtrainer officieel bevestigd. De club zal volgend seizoen opnieuw mikken op promotie.

RAEC Mons komt uit een woelige periode. Nadat Dante Brogno het schip verliet en Luigi Nasca tijdelijk het roer overnam, was de club op zoek naar een nieuwe impuls.

In de eindfase van het seizoen slaagden de Dragons er niet in om promotie naar de Challenger Pro League af te dwingen, ondanks dat dit vanaf het begin van het seizoen het doel was. Het is uiteindelijk Olympic Charleroi die de stap naar het profvoetbal zal maken.

De clubleiding wilde daarom voor volgend seizoen een sterke persoonlijkheid aan het hoofd van het team zetten, met het oog op een nieuwe promotiepoging. Eén naam kwam al snel bovendrijven.

Die van Emilio Ferrera, die sinds zijn vertrek uit de staf van KAA Gent in 2024 zonder club zat, maar altijd alert bleef voor nieuwe opportuniteiten. De 57-jarige trainer heeft een rijk verleden bij onder meer La Louvière, Dender, Genk, Club Brugge en Anderlecht. Hij beschikt over een diepgaande kennis van het Belgische voetbal.

En sinds deze dinsdag is het officieel: hij is degene die RAEC Mons terug naar het profvoetbal moet leiden