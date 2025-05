Rode Duivel ging heel onverwacht onder het mes: seizoen gedaan en ook interlands in juni

Timothy Castagne heeft een punt gezet achter zijn seizoen. De 29-jarige rechtsachter van Fulham en de Rode Duivels liet zich opereren aan de enkel en deelde op Instagram een foto van zijn ingegipste voet.

Niet alleen mist hij de resterende competitiewedstrijden in Engeland, ook de interlands van juni komen te vroeg. “Ik ben blij dat de operatie goed is verlopen", schreef Castagne bij de foto. Voor velen kwam het nieuws onverwacht, zeker omdat hij afgelopen weekend nog inviel tegen Aston Villa. Van een blessure was toen niets te merken.

Toch blijkt de operatie allesbehalve een plotse beslissing. “Ik had al vier maanden last van kleine scheurtjes in mijn enkel", gaf Castagne mee. “Ik probeerde door te spelen, maar het werd steeds erger. Uiteindelijk was er geen andere keuze meer dan ingrijpen.”

De verdediger kwam dit seizoen tot zeventien basisplaatsen in de Premier League. De laatste weken moest hij zijn plaats wel afstaan aan de Nederlander Kenny Tete, mogelijk mede door de fysieke problemen waarmee hij kampte.

Castagne gaf toe dat het moeilijk is om afstand te nemen van zijn ploeg en het nationale team. “Het doet pijn om de Rode Duivels nu even te moeten missen, maar ik hoop volgend seizoen weer volledig mezelf te zijn.”

Een concrete revalidatietijd werd nog niet meegedeeld. Wel is duidelijk dat bondscoach Rudi Garcia bij de eerstvolgende selectie geen beroep zal kunnen doen op de ervaren rechtsachter.