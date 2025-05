Geheim wapen van Simons moet Europese droom van Westerlo levend houden: "We hebben er hard op gewerkt"

Vanavond trekt de ploeg van Timmy Simons naar Charleroi voor een wedstrijd die gerust als alles-of-niets mag worden bestempeld. Alleen een overwinning houdt de Europese droom van Westerlo in leven.

Charleroi wordt echter geen makkelijke horde voor de Kemphanen. In de voorbije tien jaar kon Westerlo slechts één keer winnen op Mambourg.

Toch is er geloof binnen de groep. Een overwinning zou de kloof met Charleroi tot één punt herleiden en Westerlo opnieuw helemaal in de running brengen.

Trainer Timmy Simons voelt de druk, maar blijft vasthouden aan zijn aanpak. "Soms moet je risico's nemen", zegt de trainer in De Gazet van Antwerpen. "Het zou makkelijker zijn als we eens niet op achterstand kwamen, maar als we reageren zoals de voorbije weken en zoals tegen Dender aan het langste eind trekken, dan heb ik er weinig moeite mee."

Standaardsituaties als wapen

Westerlo toonde zich dit seizoen bijzonder efficiënt op standaardsituaties, iets waar hard aan werd gewerkt. "We hebben er hard op gewerkt en ik denk dat we tevreden mogen zijn met het resultaat", benadrukt Simons. "Of zo’n doelpunt na een ingestudeerd nummertje dan meer voldoening oplevert? Zolang we de drie punten pakken, maakt het niet uit.”

Defensief is er volgens Simons nog werk aan de winkel, zeker op stilstaande fases tegen. "Vaak gebeurt dat omdat iemand niet bij de les is. Dan ben ik echt not amused."