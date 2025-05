Kan het Japanse duo STVV verzekeren van het behoud? "Ik voelde me echt heel slecht door die rode kaart"

Zaterdag is het voor STVV alles of niets. De Kanaries kunnen hun toekomst in de hoogste klasse veiligstellen met een overwinning op Kortrijk. Daarbij rekenen ze op het Japanse duo Rihito Yamamoto en Ryotaro Ito op het middenveld.

Als STVV zaterdag wint van Kortrijk, is het behoud een feit. De Kanaries eindigen dan als eerste in de Relegation Play-Offs en zijn zeker van hun plek in de hoogste klasse.

Bij een gelijkspel of verlies moet STVV hopen dat concurrent Cercle Brugge op hetzelfde moment niet wint van Beerschot. Anders wacht een dubbele confrontatie tegen Patro of Lokeren-Temse voor een ticket in de Jupiler Pro League.

De grote vraag is wie er zaterdag zal starten naast Joël Fujita in de as van het veld. Yamamoto kreeg bij de debuutwedstrijd van Wouter Vrancken tegen Cercle Brugge (3-1) de voorkeur, maar werd vroegtijdig van het veld gestuurd na een rode kaart. Ito maakte vervolgens optimaal gebruik van de kans die hij kreeg en speelde een sleutelrol in de overwinning van STVV tegen Beerschot (2-1).

Slecht gevoel over rode kaart

“Tot twee dagen na de wedstrijd tegen Cercle zat ik toch nog steeds met die rode kaart in mijn hoofd", reageert Yamamoto openlijk in Het Belang van Limburg. "Ik voelde me er echt heel slecht door. Maar toen mijn ploegmaats nadien allemaal berichtjes stuurden dat ze mij niets kwalijk namen, voelde ik me beter.”

Beide Japanse middenvelders hebben nog een contract tot eind volgend seizoen, al is het onzeker of ze volgend seizoen nog steeds in een geel-blauw shirt voetballen. Yamamoto liet eerder weten dat de Premier League zijn ultieme droom is. Ito droomt dan weer van La Liga in Spanje.