Ruud Vormer keert terug naar het voetbal en gaat nieuwe uitdaging aan als jeugdtrainer bij amateurclub

Ruud Vormer keert terug naar het voetbal, maar dit keer niet als speler. De voormalige kapitein van Club Brugge en ex-Gouden Schoen wordt vanaf juli jeugdtrainer bij FC Knokke. Geen rol als hoofdcoach, maar wel als trainer van de U17.

Begin dit jaar leek het er nog even op dat Vormer de nieuwe hoofdtrainer van FC Knokke zou worden. De kustclub kondigde eind december aan dat het na twee seizoenen afscheid zou nemen van Jannes Tant.

De naam van Vormer viel in de gesprekken, net als die van Kylian Overmeire en Fred Vanderbiest, maar uiteindelijk viel de keuze op Bert Dhondt. Dhondt speelde voor onder meer KV Mechelen en Beveren.

Vormer krijgt volgens Het Nieuwsblad de verantwoordelijkheid over de U17 van Knokke, een cruciale leeftijdsgroep. Het is de laatste stap in de jeugdopleiding voor spelers die eventueel kunnen doorstromen naar de eerste ploeg. De Nederlandse middenvelder kan daar dus echt het verschil maken.

Ook voormalig Rode Duivel Vital Borkelmans werkte tot voor zijn vertrek naar Irak in de jeugdopleiding van FC Knokke. Die lijn wordt nu dus voortgezet met de komst van Vormer.

Trainerscursus als voorbereiding

Vormer combineeerde de afgelopen maanden al zijn analistenwerk met het volgen van een trainerscursus, samen met namen als Jo Coppens, Seth De Witte, Kanu, Sander Coopman en Niels Verburgh. Een voltijdse trainersfunctie ziet hij voorlopig nog niet zitten.

“Elke dag gas geven zie ik voorlopig nog niet zitten”, vertelde hij recent in Het Nieuwsblad. “Dan misschien liever drie keer per week ’s avonds de jeugd van FC Knokke trainen.”