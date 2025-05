D-Day bij Standard! Er zullen concrete garanties op tafel moeten komen of...

Belangrijke dag voor Standard. Op dinsdag zullen Giacomo Angelini en Pierre François de vertegenwoordigers van de supporters ontmoeten tijdens een cruciale vergadering. De nieuwe CEO moet concrete garanties bieden.

Op dinsdag staat er veel op het spel voor Standard Luik. Niet op het veld van Sclessin, maar in een zaal, tijdens een beslissende vergadering tussen het bestuur en de vertegenwoordigers van de supporters.

Op deze gelegenheid zal Giacomo Angelini, CEO en toekomstige eigenaar van de holding SDL, toekomstig belangrijkste aandeelhouder van de club, zijn overnameproject uiteenzetten en de vooruitzichten voor de komende seizoenen presenteren.

Een cruciaal punt van zorg is de financiële structuur van de overname. A-CAP, de huidige eigenaar, zal een deel van de benodigde fondsen lenen in een operatie die wordt aangeduid als een "verkoperskrediet". Dit legale maar atypische proces roept vragen op: waarom verkoopt A-CAP als ze instemmen met het financieren van de koper?

En waarom wordt deze overname in de tijd uitgespreid? Een nog relevantere vraag gezien het feit dat het Amerikaanse fonds, betrokken bij verschillende rechtszaken in de Verenigde Staten, moet aantonen dat het op geloofwaardige wijze zijn activa kan overdragen.

Giacomo Angelini moet de supporters van Standard overtuigen

Daarnaast is een kapitaalverhoging van 29 miljoen euro gepland door A-CAP, waarvan 10 miljoen zullen worden gebruikt om bepaalde schulden af te lossen, met name die aan Marouane Fellaini.

Op papier lijkt het project perfect om de financiële situatie van de club te saneren. Maar het is nog nodig om de supporters te overtuigen, die worden uitgenodigd om zich uit te spreken over dit plan nadat ze het project als "mistig" hebben bestempeld.

Angelini had een vertrouwensstemming van de supporters genoemd als voorwaarde voor zijn betrokkenheid. Een idee dat vandaag verdeeldheid zaait: sommigen vrezen gemanipuleerd te worden of geven er de voorkeur aan zich te onthouden. Een massale afwijzing zou ongepast zijn, maar is weinig waarschijnlijk.

Samen met Pierre François, die na de geplande afronding van de overeenkomst over een week algemeen directeur zal worden, zal Angelini geruststelling moeten bieden en concrete garanties moeten geven. Ook wordt een aankondiging verwacht met betrekking tot de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur. In afwachting van sportieve resultaten, speelt Standard Luik werkelijk een deel van zijn toekomst komende dinsdag.