Kan de geschiedenis zich herhalen? Dit is waarom Patro Eisden nu al vol vertrouwen richting Cercle Brugge trekt

Patro Eisden Maasmechelen heeft zich zondag verzekerd van een plaats in de cruciale barragematch tegen Cercle Brugge, na een 1-1 gelijkspel tegen Lokeren-Temse. Deze zondag wordt de heenwedstrijd gespeeld in Limburg. Volgende week vrijdag is er de terugmatch in Brugge.

Patro reist nu al met veel vertrouwen af naar het Jan Breydelstadion voor de terugwedstrijd met Cercle Brugge. Ondanks dat de heenwedstrijd nog niet gespeeld is, belooft het alvast een spannende strijd te worden, vooral voor Stijnen die Jan Breydel zeer goed kent.

"Voor het Limburg-gevoel had ik liever Sint-Truiden gehad, maar het stond blijkbaar in de sterren geschreven dat ik uitgerekend in Jan Breydel als trainer de poort weer naar het hoogste niveau zou kunnen open beuken", aldus Stijnen in Het Belang van Limburg. Toch is de coach zich ervan bewust dat de taak zwaar zal zijn. "Geloof mij, het is nog lang zover niet en het worden twee zware matchen."

Cercle Brugge wordt gezien als favoriet, maar Patro heeft een kans. "Cercle is intrinsiek beter en favoriet, maar kreeg zware mentale klappen de jongste weken", zegt Stijnen.

Hij weet als geen ander dat alles kan gebeuren in de finale. "Ik heb het voetbal niet uitgevonden en weet dus dat veel afhangt van het geluk van de dag. Aan ons om dat uit te lokken en in de hoofden van die spelers van Cercle te kruipen. Als dat dan tot in hun benen kruipt en ze van slag geraken, maken we een kans."

Kan de geschiedenis zich herhalen?

De historische prestaties van Patro in het verleden geven Stijnen extra motivatie. In 1960, toen Patro voor het laatst promoveerde naar de eerste klasse, was het wederom Cercle Brugge die hun tegenstander was.