Meteen werk aan de winkel voor Marc Wilmots? 'Buitenlandse interesse in Ivan Leko'

Groot nieuws op dinsdag bij Standard met de komst van een nieuwe sportief directeur: Marc Wilmots. Misschien is een van de eerste zaken die hij moet proberen wel het aan boord houden van coach Ivan Leko? Die zou namelijk kunnen vertrekken.

Het is altijd moeilijk om de impact van een coach op een ploeg in te schatten. Toch durven we denken dat Standard er dit seizoen zonder Ivan Leko nog veel slechter had kunnen voorstaan.

Grinta en passie

De coach sleepte grinta en passie in de ploeg, iets wat bij/voor de vorige coaches stuk voor stuk een probleem bleek te zijn. De prestaties van Leko zijn overigens ook niet onopgemerkt gebleven, want er is buitenlandse interesse.

De Kroatische trainer zou graag een echt project aan de Maas willen opbouwen, maar de financiële en buitensportieve situatie van de club staat dat niet toe. Al wekenlang herhaalt de T1 van de Rouches dat iedereen binnen de club, inclusief hijzelf, wacht op goed nieuws.

AEK Athene wil Leko

"Met geld zou Standard anders spelen," verklaarde hij eerder deze play-offs nog. En de coach staat nog een jaar onder contract, maar AEK Athene trekt ondertussen wel aan zijn mouw.

Transferspecialist Sacha Tavolieri meldt dat AEK Athene informatie heeft ingewonnen over de beschikbaarheid van de voormalige coach van Antwerp en Club Brugge. Ivan Leko wil het land niet per se verlaten, maar staat open voor gesprekken. Aan Wilmots om hem aan boord te houden?