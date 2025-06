📷 Jan Vertonghen, Dries Mertens en Moussa Dembele even herenigd... in Turkije

Dries Mertens speelde de allerlaatste wedstrijd van zijn avontuur bij Galatasaray tegen Istanbul BB (2-0 zege). Jan Vertonghen en Mousa DembƩlƩ waren aanwezig bij het evenement.

Aan het einde van dit seizoen hangen verschillende grote figuren van de Gouden Generatie hun voetbalschoenen aan de haak. In de Pro League hebben Jan Vertonghen en Toby Alderweireld op grootse wijze afscheid genomen van het voetbal. Maar achter hun mooi afscheid, heeft het einde van het seizoen van Anderlecht en Antwerp de feeststemming enigszins getemperd.

In Turkije heeft niets het afscheid van Dries Mertens bedorven. In een stadion dat nog meer dan gebruikelijk aan zijn kant stond, genoot de Leuvenaar van het moment, en kon hij zelfs een strafschop scoren.

In goed gezelschap

Zijn afscheid van het publiek van Galatasaray was ook van hoog niveau. De club had goede vrienden van hem uitgenodigd... Jan Vertonghen en Mousa Dembélé. Het trio kon het goed met elkaar vinden in het nationale team, ook al heeft Dries nooit bij dezelfde club gespeeld als de twee.

šŸ‡§šŸ‡Ŗ | De Belgische Gouden Generatie herenigd voor Mertens' afscheid bij Galatasaray. šŸ”“šŸŸ



šŸ“ø: HT Spor pic.twitter.com/SCkzT8pCAt — DAZN België (@DAZN_BEFR) June 2, 2025

Hij was in ieder geval verheugd om hen weer te zien en bedankte hen voor de aanwezigheid. Terwijl Vertonghen nog maar net geniet van het pensioen, heeft Mousa Dembélé zijn voetbalschoenen al meer dan twee jaar aan de haak gehangen en woont hij nu in Portugal.

Zeer geëmotioneerd liet Dries Mertens enkele tranen vloeien bij het afscheid van zijn publiek. Hij heeft nog niet aangekondigd of dit zijn laatste wedstrijd van zijn carrière was of dat hij nog een laatste uitdaging aangaat op 38-jarige leeftijd. Met 21 assists dit seizoen lijkt hij nog steeds aan de top te staan.