Dan blijft het niet bij Witsel: 'Standard overweegt gewaagde zet en kan uitpakken met voormalige Rode Duivel'

Standard kan deze zomer, naast Axel Witsel, nog eens uitpakken met een voormalige Rode Duivel. De club bekijkt of het op financieel vlak mogelijk is om Thomas Kaminski te halen bij Luton Town.

De geruchtenmolen draait volle toeren bij Standard. De Rouches willen de terugkomst van Axel Witsel afronden, al laat dat voorlopig op zich wachten. De verdediger wil eerst het WK voor clubs spelen met Atletico Madrid.

Verder wordt de club nog aan heel wat nieuwe spelers gelinkt. Standard wil deze zomer voor 14 miljoen euro verkopen, om dan ook een deel opnieuw te investeren in inkomende transfers.

Ondertussen wordt Matricule 16 gelinkt aan nog een andere voormalige Rode Duivel. Volgens L'Avenir werd Thomas Kaminski aangeboden bij de club uit Luik.

Hij degradeerde opnieuw met Luton Town en zou een transfer dus wel zien zitten. Kaminski zal bij Standard uiteraard wel moeten inleveren om het tot een deal te laten komen.

De Rouches bekijken nu of het op financieel vlak haalbaar is om Kaminski over te nemen. De 32-jarige doelman speelde één wedstrijd bij de Rode Duivels, maar werd wel vaker opgeroepen.