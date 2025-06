Speelt Union SG sterkhouder meteen kwijt? 'Deze steenrijke club maakt van hem een prioriteit'

Promise David zou deze zomer Union Saint-Gilloise kunnen verlaten. Paris FC zou hem als prioriteit hebben. De kapitaalkrachtige club zou er de sterke spits graag bij hebben.

Dit seizoen heeft Union Saint-Gilloise Promise David de kans gegeven om zich te laten zien aan het grote publiek in België. De Canadees heeft deze kans optimaal benut door 24 doelpunten te maken en 5 beslissende passes te geven in 41 wedstrijden.

Met dergelijke statistieken trekt de doelpuntenmaker van Union interesse. Volgens L'Équipe is het een Franse club die sterk geïnteresseerd is. Paris FC ziet hem als een jong en veelbelovend profiel dat perfect aan hun verwachtingen zou voldoen.

Vergevorderd dossier

Volgens de Franse media is het dossier zelfs al vergevorderd. Het is overigens niet de eerste keer dat zijn naam genoemd wordt in verband met het team dat onlangs gepromoveerd is naar de Ligue 1, aangezien op 21 mei FootMercato al interesse van de Parijzenaars in de speler onthulde.

De bron had ook beweerd dat Lille OSC en buitenlandse clubs ook in de race waren. Hoe dan ook: de aanvaller lijkt op het punt te staan een nieuwe fase in zijn carrière in te gaan.

Minstens vijftien miljoen euro gevraagd

Geschat op 6 miljoen euro volgens Transfermarkt, zullen de leiders van Union hem niet laten gaan voor minder dan 15 miljoen. Zijn contract loopt tot 30 juni 2027.

Het is nu aan de speler om zijn toekomst in eigen handen te nemen. Zal hij besluiten om na slechts één succesvol seizoen bij Union te vertrekken of zal hij kiezen voor stabiliteit door nog een extra seizoen te blijven?