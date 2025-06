🎥 Met dank aan de Middeleeuwen: waarom er een ezel(!) in Belgische kampioenenviering werd betrokken

De competities in ons land zijn stilaan allemaal achter de rug. En dus is het tijd om nog eens terug te blikken op een aantal van de leukere zaken die we de voorbije weken misschien wel gemist hebben. Daarvoor kijken we ook eens in Schaarbeek.

In de Vlaamse reeksen van het amateurvoetbal waren het Roeselare en Houtvenne die de titel pakten en zo naar de Eerste Amateurklasse mogen. Maar ook in de Waalse reeks kregen we een kampioen.

Een Brusselse kampioen weliswaar, want Crossing Schaerbeek uit Schaarbeek wist de titel te pakken. In totaal haalden ze vier punten meer dan Meux en eindigden ze met 76 op 102: straffe cijfers. Het team speelde zes jaar geleden nog in de provinciale reeksen, maar is dus al drie keer kunnen promoveren.

Volgend seizoen mag het team dus aantreden in de Eerste Amateurklasse en kan het een stap zetten richting profvoetbal - als ze daar interesse zouden in hebben, de resultaten halen en de nodige licenties in huis halen.

De manier waarop ze op de slotspeeldag tegen Reyren-Eynatten (2-0 zege) de titel vierden was heel erg mooi om zien. Zo brachten ze na de wedstrijd ... een ezel op het veld, met daarop de trofee voor de titel.

Ezelstad

Stamnummer 4070 heeft een ezel in zijn groen-witte logo. Schaarbeek wordt de ezelstad genoemd en in het verleden woonden er zelfs meer ezels dan mensen in de stad.

In de Middeleeuwen gebruikten de molenaars ezels om hun producten naar Brussel te brengen, omdat paarden te duur waren. Later werden ook de beroemde Schaarbeekse krieken op die manier naar de Brusselse markten gebracht.