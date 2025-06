'RSC Anderlecht wil via Renard target van Club Brugge kapen: ook Sociedad, PSV en anderen op de loer'

RSC Anderlecht is een van de kandidaten om Jack McGlynn in huis te halen. Olivier Renard kent de MLS heel goed en wil nu opnieuw shoppen in de Amerikaanse competitie. Of dat ook gaat lukken is nog een andere vraag, want er zijn kapers op de kust.

Jack McGlynn, een centrale middenvelder van Philadelphia Union, wordt intern gewaardeerd en beschouwd als een goede kortetermijnoptie voor verschillende clubs. De 21-jarige speler staat tot december 2025 onder contract in de USA. Hij zou dus deze zomer eerder goedkoop kunnen worden aangetrokken. De speler die op de Olympische Spelen heeft gespeeld met de Verenigde Staten wordt gewaardeerd op vier en een half miljoen euro als we Transfermarkt mogen geloven. Veel kapers op de kust Onlangs verkaste hij naar Houston voor twee miljoen euro. Vorig jaar was Club Brugge al voor hem in de markt en ze stonden zelfs vrij dicht bij een wintertransfer, maar zover kwam het uiteindelijk niet. PSV, Real Sociedad, Anderlecht and Championship teams all have/have had interest. https://t.co/yEVVDJii6S — MLS Transfers (@MLSTransfers) June 6, 2025 Ondertussen zijn er verschillende andere clubs op de proppen gekomen met interesse in de speler. Daarbij dus ook RSC Anderlecht, dat zijn connecties met de MLS via Olivier Renard wil aanspreken om hem in te lijven. Volgens Amerikaanse bronnen zouden ook Real Sociedad en PSV onder meer in de markt zijn voor de speler. Op die manier wordt het nog heel spannend voor de speler.