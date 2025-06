Stoppen of doorgaan voor Nacer Chadli? Voormalige Rode Duivel geeft duidelijkheid over zijn toekomst

Na een moeilijk seizoen bij SL16 FC, waar hij te maken kreeg met fysieke problemen, lijkt het erop dat Nacer Chadli niet zal blijven. De voormalige Rode Duivel zou binnenkort het einde van zijn professionele carrière kunnen aankondigen en de overstap kunnen maken naar het coachen.

Vorig seizoen kwam Nacer Chadli eerst naar Standard om zijn ritme op te pikken door deel te nemen aan trainingen van het tweede team, voordat hij een contract tekende voor één seizoen bij SL16 FC.

Een moeilijker seizoen dan verwacht voor de voormalige Rode Duivel, die te maken kreeg met verschillende fysieke problemen en niet de gewenste rol kon spelen in de strijd om het behoud in Eerste Nationale.

Zou de man van het historische doelpunt tegen Japan op het WK 2018 nog blijven spelen? Aan het woord bij het Luikse kanaal Qu4tre, was de 35-jarige speler heel duidelijk over zijn toekomst.

"Dat is niet mijn doel. Het voetbal, om het te spelen, heb ik wat aan de kant geschoven. Ik denk aan andere zaken, ik heb andere projecten in gedachten. Ik heb nog niet besloten wat ik ga doen. Ik denk dat ik meer richting coaching zal gaan. Ik wil in de voetbalwereld blijven, dat is degene die ik het best ken, al 20 jaar lang. Ik denk dat dat de logische volgende stap is."

Hij voelt zich dus klaar om binnenkort het einde van zijn professionele carrière aan te kondigen. "Ja, ik ben er klaar voor. Ik denk dat ik ook zo'n ervaring nodig had afgelopen seizoen, waar het niet gemakkelijk was. Ik heb toch genoten. Het belangrijkste is dat ik nu bij mijn familie kan blijven, nu ik in Luik woon", besloot hij.