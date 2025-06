'Voormalig Club-smaakmaker Perisic heeft contact met Europese top: waarmaken van ultieme droom op zijn 36ste mogelijk'

Ivan Perisic kan het op zijn 36ste altijd. Waar is de tijd dat hij het mooie weer maakte bij Club Brugge? Inmiddels heeft hij zijn titel in de Lage Landen beet, nadat PSV het haalde van Ajax in een thriller in de Eredivisie.

Aan zijn periode in België heeft hij een individuele prijs overgehouden: hij werd in 2011 verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. Dat was zijn laatste jaar bij Club Brugge en hij had er dan ook al een passage bij Roeselare opzitten. Daarna voetbalde hij voor tal van hoog aangeschreven clubs als Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern en Spurs.

Hij keerde kort terug naar de bakermat bij Hajduk Split, om daarna toch weer de stap naar PSV te zetten. Ook bij het Kroatische nationale elftal is hij nog altijd van waarde. Kroatië hakte deze week voetbaldwerg Gibraltar in de pan. Perisic lag aan de basis van de eerste vier doelpunten (drie keer kreeg hij een assist achter zijn naam) en maakte zelf de 0-5.

Perisic heeft verschillende opties

Om maar te zeggen: hij weet het doel nog altijd staan. Dat hebben ze bij Barcelona ook begrepen. PSV wil graag het aflopende contract van de Kroaat verlengen, maar het gerucht doet de ronde dat hij in contact staat met Barcelona. Dat heeft ook Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, ondertussen kunnen bevestigen.

Ivan Perisic en FC Barcelona...? Dat is inderdaad een van de clubs (Spaanse top) waar hij graag nog zou willen spelen. Er is tussen partijen inderdaad contact (geweest), maar er is nu nog geen aanwijzing dat de Spanjaarden hem daadwerkelijk gaan aantrekken. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 7, 2025

"Barcelona is inderdaad een van de clubs waar hij graag nog zou willen spelen. Er is tussen partijen inderdaad contact geweest, maar er is nu nog geen aanwijzing dat de Spanjaarden hem daadwerkelijk gaan aantrekken", voegt Elfrink eraan toe. Er moet dus nog veel water naar de zee vloeien eer het tot een transfer naar de Spaanse landskampioen komt.

Dromen van Barcelona

Het is wel begrijpelijk dat Perisic daarvan droomt, als er al besprekingen hebben plaatsvonden. Kan de ex-speler van Roeselare en Club Brugge op zijn 36ste nog één keer de stap zetten naar de absolute top? Het is alvast iets om iin de gaten te houden deze zomer.