'Wouter Vrancken moet een oplossing zoeken om hem te vervangen: STVV speelt een belangrijke titularis kwijt'

Na het behoud te realiseren in de play-downs gaat Wouter Vrancken aan de slag om STVV een rustiger seizoen te proberen bezorgen. Dat zal waarschijnlijk wel moeten gebeuren zonder Ryoya Ogawa.

De 28-jarige speler was het voorbije seizoen toch een belangrijke kracht in het elftal van STVV. Ogawa werd in de zomer van 2023 door Sint-Truiden gehuurd van FC Tokyo. Hij maakte pas in oktober van datzelfde jaar zijn debuut voor de Kanaries, maar brak wel door in het tweede deel van dat seizoen. Daardoor lichtte STVV zijn aankoopoptie.

Ogawa sprak dan ook de ambitie uit om op Stayen een basisplaats te veroveren. Zo gezegd, zo gedaan. Ogawa miste het afgelopen seizoen slechts één competitiematch door ziekte. Voorts was hij er in elke wedstrijd bij, of het nu om de competitie, een bekermatch of een partij in de play-offs ging. Hij was bijna altijd één van de titularissen.

Plekje vrij in het elftal van Vrancken

Heel vaak speelde hij zelfs de volledige 90 minuten. Ook na het ontslag van Felice Mazzu en de komst van Wouter Vrancken bleef Ogawa vast in de ploeg staan. Hij kon uitgespeeld worden als linkerwingback, maar was geregeld de meest linkse centrale verdediger in de driemansdefensie van STVV. In elk geval lijkt er een plekje vrij te komen in het elftal van Vrancken.

Na zijn tweede seizoen bij Sint-Truiden lijkt er een einde te komen aan het avontuur van Ogawa in ons land. Volgens de Japanse sportkrant Sponichi is de verwachting dat hij zal tekenen bij Kashima Antlers. De achtvoudig kampioen uit de J-League is door een blessure bij één van zijn spelers op zoek naar een vervanger en dat zou dus Ogawa moeten worden.

Japanners (op weg) naar uitgang bij STVV

Een andere Japanner vertrekt al zeker bij STVV. Het was al bekend dat de Truienaars afscheid namen van huurspeler Hiiro Komori. Enkele dagen geleden bereikte de aanvaller een akkoord met Urawa Reds. Ook voor hem komt het dus tot een terugkeer naar zijn thuisland.