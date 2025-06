Geen Jashari? Dortmund bereikt akkoord over nieuwe middenvelder

Borussia Dortmund toonde de voorbije weken interesse in Ardon Jashari. De middenvelder van Club Brugge kan naar zowat elke club in Europa, maar de Duitsers waren één van de meer concrete pistes. Al hebben ze nu wel een nieuwe middenvelder beet.

Ardon Jashari zag zijn uitstekend seizoen bekroond met de prijs van Profvoetballer van het Jaar. Hij staat op het lijstje van zowat iedere topclub in Europa, en het is nog maar de vraag of Club Brugge in staat zal zijn om hun Zwitserse goudmijn te behouden.

Eén van de pistes die het vaakst genoemd werd, was die van Borussia Dortmund. Maar de Duitsers zagen Jashari niet als de absolute topprioriteit. Dat is nu nog maar eens gebleken, want Dortmund heeft zijn nieuwe middenvelder beet.

Dortmund hengelt droomtarget binnen

Het haalt Jobe Bellingham naar Duitsland. Die volgt de voetsporen van oudere broer Jude. Volgens transferwatcher Fabrizio Romano is Dortmund rond met Sunderland voor een deal die kan oplopen tot bijna 40 miljoen euro.

Bellingham kiest dus voor een avontuur in de Bundesliga en niet voor de Premier League. Hij wist met Sunderland namelijk promotie naar de Premier League af te dwingen. Bellingham was een vaste waarde in de ploeg van Sunderland en scoorde vier keer in de Championship.

En dus lijkt het dat Dortmund niet vol voor Jashari zal gaan. Niet dat er nu geen kandidaten meer overschieten. Het beloven nog spannende weken te zijn bij Club, waar ook onder meer Ordoñez en Onyedika op vertrekken staan.