Man-in-vorm na fantastisch seizoen, maar Rudi Garcia geeft hem geen enkele kans (en gaat zelfs verder)

Voor Malick Fofana is de interlandbreak op een teleurstelling uitgedraaid. De winger van Olympique Lyon kreeg geen enkele speelminuut in de duels tegen Noord-Macedonië en Wales. Bondscoach Rudi Garcia koos niet voor de jonge aanvaller, ondanks zijn sterke prestaties op clubniveau.

In een periode waarin België punten moest pakken, koos Garcia duidelijk voor ervaring. Fofana bleef vrijdag in Skopje op de bank, en haalde maandagavond zelfs het wedstrijdblad niet. Opvallend, want in aanloop naar de interlands werd hij als een van de meest beloftevolle nieuwkomers genoemd.

Mokio nog niet klaar

De bondscoach liet na het gelijkspel verstaan dat België nog te afhankelijk is van Doku, maar greep niet naar een alternatief zoals Fofana. Ook Jorthy Mokio en Nordin Jackers zaten opnieuw in de tribune. Voor Jackers is dat geen verrassing: hij fungeert vooral als extra doelman na de afzegging van Thibaut Courtois.

De 16-jarige Mokio, die in Ajax' jeugdploegen indruk maakt, lijkt nog niet klaar voor dit niveau. Zijn afwezigheid valt te begrijpen in een match waarin fysieke kracht en ervaring cruciaal zijn.

De terugkeer van Amadou Onana – en zijn sterke optreden tegen Oekraïne – verkleint bovendien de ruimte voor een jonge controleur als Mokio. Nicolas Raskin is eveneens fysiek sterk, en dat profiel had Garcia duidelijk nodig tegen de intensiteit van Wales. In wedstrijden waar de druk hoog is, is er amper marge voor jeugdige experimenten.

Resultaten staan voorop

Diego Moreira kreeg wél een plek op het wedstrijdblad. De flankaanvaller, die onlangs definitief voor België koos, is voorlopig eerder een back-up voor Doku dan een volwaardige concurrent. Garcia lijkt voorlopig niet geneigd om zijn basiself drastisch te wijzigen, zeker niet na de goede prestaties van De Cuyper op de linkerflank.

De rode draad door de keuzes van Garcia is duidelijk: resultaten gaan boven ontwikkeling. Fofana, Mokio en co kregen amper kansen om zich te tonen, maar weten intussen wel waar ze staan in de pikorde. De komende interlands zullen moeten uitwijzen of hun moment nog komt.