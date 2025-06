Nieuwe verdediger op komst? Standard toont verregaande interesse in Azeri

Standard Luik zou een onverwachte piste kunnen onderzoeken om zijn verdediging te versterken. Een veelzijdige speler uit het Oosten wordt nauwlettend gevolgd door de rekruteringscel van de Rouches.

Standard Luik bereidt zich zorgvuldig voor op de transfermarkt. Op zoek naar specifieke versterkingen, verkent de Luikse club verschillende opties. In de bestuurskamer van Sclessin is het idee duidelijk: kostbare fouten vermijden en inzetten op sterke en veelzijdige profielen.

De laatste dagen circuleert er een gerucht rond een buitenlandse verdediger. Het gaat om een polyvalente linksachter die ook op rechts uit de voeten kan. Standard volgt de speler al enige tijd en zou een bod voorbereiden.

Volgens het Instagram-account 442azerbaijan gaat het om Toral Bayramov.. De 24-jarige verdediger speelt bij FK Qarabag, waar hij nog een contract voor één seizoen heeft. Hij wordt door Transfermarkt gewaardeerd op 1,2 miljoen euro.

Bayramov is een 32-voudig international voor Azerbeidzjan. Hij durft geregeld al eens een doelpuntje meepikken, wat voor een vleugelverdediger mooi meegenomen is. Dit seizoen was Bayramov in alle competities goed voor 9 goals en 10 assists.

Het is nog even wachten of Standard ook effectief een aanbieding zal gaan doen. Maar waar rook is, is vuur. Op papier zou het alleszins een mooie versterking kunnen zijn voor de Rouches.