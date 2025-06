Rudi Garcia neemt heel verrassende beslissing in zijn opstelling: Toby Alderweireld heeft er duidelijke mening over

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bondscoach Rudi Garcia heeft besloten om achteraan niet te wisselen tegen Wales. Een opvallende keuze, maar Toby Alderweireld kan hem volgen.

De Rode Duivels nemen het maandagavond op tegen Wales, het wordt hun tweede WK-kwalificatiewedstrijd. Eerder werd er 1-1 gelijkgespeeld tegen Noord-Macedonië.

Er staat dus druk op. Enkel de groepswinnaar krijgt een rechtstreeks ticket voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Winst tegen rechtstreekse concurrenten is dus een must.

Wales ligt de Rode Duivels absoluut niet, maar het is wel de grootste concurrent. Rudi Garcia kiest voor de wedstrijd tegen Wales voor drie nieuwe namen.

Hans Vanaken, Nicolas Raskin en Alexis Saelemaekers gaan eruit. Leandro Trossard, Amadou Onana en Youri Tielemans komen in de ploeg. Wat vooral opvalt: de verdediging blijft staan.

Net het grote pijnpunt van de Rode Duivels. Tegen Noord-Macedonië lagen er vaak gaten en werden er enorm veel individuele fouten gemaakt. Toch is Toby Alderweireld akkoord met de bondscoach zijn keuzes. "Ik vind het goed dat Faes en Debast blijven staan. Je kan niet blijven wisselen", zei hij bij VTM.