Dirk Kuyt naar absolute topclub? Makelaar zet puntjes op de i

Waar gaat Dirk Kuyt heen? Hier en daar werd hij al genoemd bij absolute topclubs, maar het lijkt er nu op dat er een nieuwe situatie op komst is. Ondertussen werd een andere assistent alvast toegewezen aan Manchester City.

Pepijn Lijnders wordt de nieuwe assistent-trainer van Pep Guardiola bij Manchester City. Dat hebben The Citizens zelf bekendgemaakt. Pep Guardiola haalt zo een T2 in huis die de nodige adelbrieven kon voorleggen bij Liverpool.

Lijnders naar Manchester City

Ondertussen zijn ze ook bij Liverpool nog steeds op zoek naar een nieuwe assistent. Daarbij kwam Dirk Kuyt onder meer bij de lijst van kanshebbers.

Ook Lijnders was mogelijk een kanshebber voor Liverpool, maar hij kiest nu dus voor een avontuur bij Manchester City. Wordt de kans dat Kuyt Beerschot voor Liverpool laat liggen zo steeds groter?

Niet naar Liverpool

T2 worden onder Arne Slot, daar valt wel wat voor te zeggen. Maar het zal er niet van komen. Zijn makelaar Rob Jansen heeft erover gesproken in KieftJansenEgmondGijp en duidelijk aangegeven dat het er niet van zal komen.

"Dirk Kuyt was dolgraag naar Liverpool gegaan. Het was een heel mooie aanbieding voor hem geweest, maar het zal er niet van komen. De assistent bij Liverpool wordt iemand anders", aldus de zaakwaarnemer. Wat de coach dan wel gaat doen? Dat is nog niet geweten.