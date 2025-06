Anderlecht speurt in Turkije naar nieuwe verdediger

Anderlecht blijft zich roeren op de transfermarkt. De Brusselaars trokken eerder al onder meer Zoumana Keita aan, al lijkt dat in eerste instantie een versterking voor het beloftenelftal. In de zoektocht naar een centrale verdediger voor het eerste team, speuren ze in Turkije.

Door het terugsturen van huurling Adryelson en het pensioen van Jan Vertonghen, is de spoeling achterin behoorlijk dun geworden bij Anderlecht. De recordkampioen zou graag nog minstens één centrale verdediger aantrekken met het oog op volgend seizoen. In die zoektocht zou Anderlecht in Turkije zijn beland. Volgens Turkse media toont Paars-Wit interesse in een centrale verdediger van Trabzonspor. Het gaat om Serdar Saatçı. Saatçı is 22 en een jeugdproduct van Besiktas. Enkele jaren geleden trok hij naar Portugal om zijn geluk te beproeven bij Braga. Deze zomer keerde hij terug naar zijn thuisland. Voor Trabzonspor speelde hij veertien wedstrijden over alle competities heen. Ook andere clubs tonen interesse in Saatçı. Zou zou Rode Ster uit het Servische Belgrado hengelen naar zijn diensten. En ook een Franse eersteklasser zou zijn dossier van dichtbij volgen. Saatçı zelf zou naar verluidt wel open staan voor een transfer. Of het Saatçı wordt of toch iemand anders: Anderlecht zal zich nog laten gelden op de transfermarkt. Het wil opnieuw aansluiting vinden met de top en dus zal de spelerskern een flinke metamorfose moeten ondergaan.