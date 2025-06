Timmy Simons mag valiezen pakken, opvolger staat klaar bij ambitieus Westerlo

Een opvallende evolutie bij KVC Westerlo: terwijl hoofdtrainer Timmy Simons formeel nog niet ontslagen is, is zijn volledige technische staf wél al aan de deur gezet. De club maakt zich zo op voor een nakende wissel aan het sportieve roer.

Volgens verschillende bronnen staat zijn opvolger zelfs al klaar. Westerlo zou de 43-jarige Issame Charaï willen aanstellen als nieuwe hoofdcoach. De Belg met Marokkaanse roots is momenteel nog assistent-trainer bij het Schotse Rangers FC, waar hij aan de slag ging op vraag van de intussen ontslagen Philippe Clement. Zijn vertrek uit Glasgow lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd.

Charaï beschikt over een indrukwekkend cv. Als speler was hij onder meer actief bij Lierse, KV Mechelen en Verbroedering Geel-Meerhout. Maar het is vooral als coach dat hij indruk maakte. In 2023 leidde hij de Marokkaanse U23-ploeg naar de eindzege op de Afrika Cup voor beloften – een prestatie die ook in België niet onopgemerkt bleef.

Westerlo lijkt met Charaï te mikken op een frisse start na een teleurstellend seizoen. De Kemphanen willen opnieuw bouwen aan een herkenbare speelstijl met jonge, talentvolle spelers. De ervaring van Charaï in het begeleiden van jeugdige profs past perfect in dat plaatje.

De deal is op dit moment nog niet officieel beklonken, maar binnen de club wordt verwacht dat Charaï Simons in de komende dagen zal opvolgen. Daarmee zou er een einde komen aan het hoofdstuk Simons, dat nooit echt het verhoopte sportieve elan wist te brengen.

Voor Charaï ligt er meteen een stevige uitdaging klaar. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is in aantocht en bij Westerlo willen ze snel schakelen om sportieve stabiliteit te garanderen.