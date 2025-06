Van Schiervelde naar Camp Nou: Ex-topschutter uit de Belgische competitie lijkt op weg naar Barcelona

Op zijn 36e kan Ivan Perisic nog een heel mooie transfer gaan maken. De Kroatisch international speelde afgelopen seizoen kampioen met het Nederlandse PSV, maar lijkt nu op weg om bij het grote FC Barcelona te gaan tekenen.

Wie had gedacht toen hij ooit achttien wedstrijden speelde voor KSV Roeselare dat Ivan Perisic zo'n grote carrière ging maken? De Kroaat speelde na zijn Belgische avonturen, hij werd topschutter bij Club Brugge in het seizoen 2010-2011, voor onder meer Borussia Dortmund, Inter Milaan en Bayern München.

Het afgelopen seizoen was Perisic nog van vitaal belang bij PSV, dat in de laatste rechte lijn nog over Ajax sprong en zo opnieuw de landstitel wist te pakken. En dat lijkt meteen het laatste kunstje te zijn geweest van de Kroaat in het shirt van de club uit Eindhoven.

Want volgens het Spaanse Mundo Deportivo wil FC Barcelona hem naar Catalonië halen. Coach Hansi Flick, die nog met hem werkte bij Bayern, ziet in Perisic de gewenste versterking en heeft zijn akkoord gegeven voor een transfer.

Perisic, ondertussen 36, is transfervrij en leek bij PSV te gaan verlengen. Hij wees zelfs een aanbieding van Olympique Marseille af. Maar als Barcelona komt aankloppen, dan zeg je toch moeilijk nee. De salariseisen zouden alvast geen probleem zijn voor de Catalanen.

Perisic liet het voorbije seizoen zien dat hij nog niet versleten is met zestien doelpunten en elf assists. Het heeft er nu dus alle schijn van dat hij zijn kwaliteiten en ervaring mag gaan etaleren bij de Spaanse landskampioen.