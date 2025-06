Deze vier Futures maken volgend seizoen de overstap naar de A-kern van Anderlecht

Bij Anderlecht willen ze volgend seizoen ook weer jeugd laten doorstromen naar het eerste elftal. Zij moeten met mondjesmaat van het hoogste niveau beginnen proeven. Vier van die namen zijn zo goed als bekend.

Basil Vroninks (18, rechtsachter)

Basil Vroninks is een modern type rechtsachter met een sterke aanvallende drang. Hij ontwikkelde zich al vanaf jonge leeftijd bij Anderlecht en is technisch verzorgd, met een goede timing in zijn tussenkomsten. Hij liet zich het afgelopen seizoen geregeld opmerken bij de RSCA Futures en lijkt klaar voor de volgende stap. De club gelooft duidelijk in zijn potentieel.

Nunzio Engwanda (17, centrale verdediger / defensief middenveld)

Engwanda geldt als een uitzonderlijk talent: hij debuteerde al op 15-jarige leeftijd in de Challenger Pro League. Hij straalt rust uit aan de bal, leest het spel als een routinier en kan zowel centraal achterin als op het middenveld uit de voeten. Binnen de club wordt hij gezien als een natuurlijke leider, met een indrukwekkende maturiteit voor zijn leeftijd.

Anas Tajaouart (19, aanvallende middenvelder)

Tajaouart is een creatieve en technisch vaardige middenvelder die al jaren in de jeugd van Anderlecht speelt. Hij fungeerde het voorbije seizoen vaak als kapitein bij de Futures en onderscheidt zich met zijn vista, versnelling en gevoel voor ruimte. Zijn progressie werd beloond met een langlopend contract, en zijn profiel past goed binnen het huidige A-kernbeleid.

Ismaël Baouf (18, centrale verdediger)

Baouf is een fysiek sterke centrale verdediger met een uitstekende positionering en een hoge spelintelligentie. Hij debuteerde jong bij de Futures en maakte ook internationaal indruk met Marokko U20. Zijn aanwezigheid achterin straalt vertrouwen uit en hij wordt binnen Anderlecht gezien als een betrouwbare pion voor de toekomst van de defensie.

Ook de in de wintermercato aangetrokken Ibrahim Kanaté maakt de overstap. Hij mocht op het einde van het seizoen al een paar keer proeven van het eerste elftal en kreeg zelfs minuten.