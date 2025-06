Enorme verrassing? Domenico Tedesco kan bij topland als bondscoach aan de slag

Luciano Spalletti heeft zijn vertrek als bondscoach van Italië officieel bevestigd na de zware nederlaag tegen Noorwegen (3-0) in de Nations League. De 66-jarige coach stond zwaar onder druk na een reeks teleurstellende prestaties en heeft nu zelf de knoop doorgehakt.

Zijn laatste wedstrijd tegen Moldavië leidde hij al als ‘dead man walking’. De Italiaanse voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger. Verschillende namen circuleren al in de media, waaronder enkele verrassende kandidaten. Claudio Ranieri werd als eerste gepolst, maar bedankte vriendelijk voor de eer en kiest voor een rol achter de schermen bij AS Roma.

De topfavoriet is momenteel Gennaro Gattuso. De ex-international zat onlangs nog bij Hajduk Split, maar heeft ook ervaring bij clubs als AC Milan, Napoli, Valencia en Marseille. Ondanks zijn indrukwekkend cv blijven twijfels bestaan over zijn wisselvallige resultaten als coach.

Opmerkelijker is de naam van Domenico Tedesco, die na zijn ontslag als bondscoach van België nu in beeld is bij de Italiaanse bond. Tedesco, van Duits-Italiaanse afkomst, staat open voor het project en zou graag een nationale ploeg leiden waarin hij zich cultureel herkent.

Volgens La Gazzetta dello Sport wordt Tedesco echter gezien als plan B. Zijn mislukt EK met België en de teleurstellende Nations League-campagne maken hem minder populair bij het Italiaanse publiek. Toch blijft zijn naam op tafel liggen, zeker als de onderhandelingen met Gattuso spaak lopen.

De komende dagen wil de Italiaanse bond knopen doorhakken, met het oog op de voorbereidingen richting de WK-kwalificatie. Of dat met de vurige Gattuso of de bedachtzame Tedesco zal zijn, is nog even afwachten. Maar dat de druk groot zal zijn op de nieuwe man, staat nu al vast.