Het gaat hard: 'Buitenlandse topclub wil twéé spelers weghalen bij Club Brugge'

Heel wat spelers kunnen deze zomer Club Brugge gaan verlaten. Ardon Jashari heeft ondertussen zo'n hoge marktwaarde dat hij wel eens de absolute jackpot zou kunnen opleveren voor blauw-zwart.

Een nieuw record voor de Jupiler Pro League, nog meer dan de 37 miljoen euro van Igor Thiago? Het mag zeker niet worden uitgesloten.

Maar er zijn nog meer spelers die worden gevolgd. Ferran Jutgla staat in de belangstelling van diverse teams en dat doen ook Joel Ordonez en Maxim De Cuyper.

Ook voor Ordonez mag mogelijk gedacht worden aan een recordbedrag. Nu is duidelijk dat AS Roma beide spelers op de verlanglijst heeft gezet.

Nieuwe trainer Gian Piero Gasperini zou van beide spelers fan zijn en beiden dan ook snel in huis willen halen. Op die manier zouden beide spelers achterin aan elkaar blijven gelinkt worden.

📰 @Tuttosport: Still on Milan’s radar is Belgian Maxim De Cuyper, although Roma is also now pushing for him as a replacement for Angeliño pic.twitter.com/hio5zPCmtI