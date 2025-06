Peter Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over de Rode Duivels: "Dat wordt wennen..."

Rudi Garcia kende een moeizame start bij de Rode Duivels. Met 7 op 12 en een zwakke defensie groeit de kritiek. Peter Vandenbempt ziet België weer als underdog, en dat wordt volgens hem even slikken.

Rudi Garcia heeft zijn eerste maanden als bondscoach van de Rode Duivels erop zitten. De Fransman pakte met de nationale ploeg 7 op 12 in zijn eerste wedstrijden.

Geen geweldig rapport, zeker gezien de tegenstanders. Maar wat vooral zorgen baart is de verdediging en de wisselvalligheid. Peter Vandenbempt deed al een pijnlijke vaststelling.

"België is weer wat het decennialang is geweest: de underdog", stelt hij in zijn column bij Het Nieuwsblad. "Dat wordt wennen, maar wie oud genoeg is, herinnert zich dat de natie ook in die periode onvergetelijke momenten heeft beleefd."

"Het komt erop aan de lat op de juiste hoogte te leggen, ergens waar ze vijftien jaar geleden lag. Kwestie van niet gefrustreerd te geraken", gaat hij verder. Alleen ligt de lat op dit moment nog best hoog.

"En voor de zekerheid nog deze extra waarschuwing: de jonge talenten die zich toen aanvankelijk nog verslikten in Turkije en Oostenrijk (en zelfs Azerbeidzjan) waren wel Kompany, Vertonghen, Hazard, Fellaini of Lukaku", besluit Vandenbempt.