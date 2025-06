'Will Still moet alles opnieuw opbouwen in Engeland en wil meteen uitpakken met pareltje van Manchester City'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Will Still heeft RC Lens verlaten aan het einde van het seizoen om naar Southampton te gaan, dat gedegradeerd is naar de Engelse tweede divisie. De Belgische trainer moet alles opnieuw opbouwen en zou een talent kunnen meebrengen waarmee hij heeft samengewerkt bij de Sang & Or.

"Ik moet naar huis terugkeren." Dit waren de woorden van Will Still tijdens een persconferentie om zijn vertrek bij RC Lens aan te kondigen. De Belgisch-Britse coach heeft uiteindelijk de leiding genomen bij Southampton, dat is gedegradeerd naar de Championship.

Als het snel weer een hoofdrol wil spelen en streeft naar een terugkeer naar de Premier League, moet de club zich heropbouwen. Will Still zal een sleutelrol spelen in dit proces tijdens de zomerse transferperiode.

Volgens de Daily Express zou Will Still zijn werk wellicht beginnen door te proberen een talent te rekruteren dat hij bij de 'Sang & Or' heeft gezien: Juma Bah. De 19-jarige centrale verdediger eigendom van Manchester City.

Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Lens. Als een nieuwe uitleenbeurt in Frankrijk zou worden overwogen, zou Will Still nu proberen om de jonge speler naar Southampton te lokken.

Manchester City twijfelt: de club zou kunnen overwegen hem een plek te geven in het eerste elftal, gezien het feit dat ze hem in januari voor zes miljoen euro hebben overgenomen van Real Valladolid. Wie zal het laatste woord hebben?