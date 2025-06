AC Milan en Bayern München roerden zich voor Mile Svilar (ex-Anderlecht): knoop is nu helemaal doorgehakt

Mile Svilar kwam uit de jeugd van Beerschot en Anderlecht bij de A-kern van paars-wit terecht. Veel kansen kreeg hij er niet, waardoor hij op jonge leeftijd naar Benfica trok.

Na vijf prima seizoenen in Portugal volgde met AS Roma een nieuwe stap in zijn ontwikkeling. Daar speelde de 25-jarige doelman zich helemaal in de kijker van diverse clubs en in de harten van de supporters.

🚨🤝 Svilar and AS Roma are on the verge of finalizing the contract extension: the agreement is imminent. 🟡🔴



‼️ As revealed a month ago, despite rumours, both sides have always been aligned: it was just a matter of time on some details.



❌ AC Milan were never in the race. https://t.co/V7KlNtISTO pic.twitter.com/AsQB43Yvv9