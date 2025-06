Ernstig geblesseerde Orel Mangala kan op interesse rekenen: verrassende transfer in aankomst?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De geblesseerde Orel Mangala kan rekenen op interesse, voor de tweede seizoenshelft. De Rode Duivel zou bij Fiorentina kunnen belanden.

Orel Mangala bevindt zich in een lastige situatie. De Rode Duivel is nog steeds eigendom van Olympique Lyon, maar de Franse club, onder leiding van de controversiële eigenaar John Textor, lijkt niet echt meer plannen met hem te hebben.

Lyon functioneert steeds meer als een handelsbedrijf, en Mangala lijkt nu een pion te zijn in dit economische spel, nadat hij in hetzelfde scenario van Nottingham werd gekocht.

Dit seizoen werd de middenvelder uitgeleend aan Everton, waar hij regelmatig speelde, totdat een zware knieblessure in januari abrupt een einde maakte aan zijn seizoen. Sindsdien is de middenvelder bezig met revalidatie en zijn toekomst blijft zeer onzeker.

Orel Mangala op het lijstje van Fiorentina

Lyon heeft nog niet gesproken over zijn toekomst, maar volgens bronnen zoals Le Progrès lijkt de club uit Lyon niet echt op hem te rekenen. Een definitieve verkoop of een nieuwe uitleenbeurt lijkt onvermijdelijk eens hij hersteld is.

Deze zaterdag kwam er verrassend nieuws uit Italië. Fiorentina zou Mangala nauwlettend volgen. Maar dit zou niet om een zomerse transfer gaan, maar eerder om een mogelijke move tijdens de winterse transferperiode.

Een transfer deze zomer lijkt inderdaad uitgesloten, aangezien Mangala minstens tot december niet beschikbaar zal zijn. Fiorentina zou hem dus als versterking kunnen beschouwen voor de tweede seizoenshelft.