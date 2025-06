"Hij is mijn kleine dikke vriend": Eden Hazard krijgt mooie woorden te horen van voormalige ploeggenoot

Waar hij ook ging, Eden Hazard liet nooit onverschilligheid achter in de kleedkamer. Dat is duidelijk te zien aan hoe David Luiz erover praat, die hem goed kende bij Chelsea.

Ook dit laat zien dat de tijd voorbij gaat: ver weg van de tijd dat ze samen bij Chelsea speelden, speelt Eden Hazard vandaag meer golf dan dat hij de bal aait, terwijl David Luiz zijn imposante haardos heeft verloren. De Braziliaan was dit weekend in Parijs.

Niet om zijn voormalige teamgenoten van PSG te begroeten, maar om de finale van de Kings League bij te wonen, de speciale competitie opgericht door Gerard Piqué. Voor deze gelegenheid werd de voormalige verdediger gevraagd naar zijn voormalige teamgenoot. Zijn glimlach sprak boekdelen toen hij antwoordde.

De goede sfeer bij Chelsea

"Eden? Ik noem hem mijn kleine dikkerd. Hij is een crack zoals we in het Portugees zeggen, hij is echt speciaal", lacht David Luiz volgens La Dernière Heure. De twee mannen hebben vijf seizoenen samen gedeeld, met veel leuke momenten.

Throwback naar toen David Luiz klaar stond om een vrije trap te nemen maar Eden Hazard andere plannen had💀😭😭pic.twitter.com/v6QqhrYGI0 — Footebate (@footebate) 23 april 2022

"Eden was fantastisch op het veld maar ook daarbuiten. Ik beschouw hem als een echte vriend. De 'gordinho', een kleine dikkerd die goed kan voetballen (glimlach). Het is iemand die mijn respect heeft en die ik erg mag", concludeert hij.

David Luiz werd niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg sinds 2017. Als 38-jarige is hij echter nog steeds actief, aan de kant van Fortaleza.