Dit is waarom La Louvière Anthony Vanden Borre binnenhaalde: ex-Anderlecht-vedette heeft één belangrijke taak

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anthony Vanden Borre (37) is opnieuw actief in het Belgische voetbal. De ex-Rode Duivel is begonnen aan een nieuwe rol bij La Louvière, dat volgend seizoen uitkomt in de Jupiler Pro League.

Vanden Borre gaat er aan de slag in de Human Care & Development-cel van de club. Zijn taak? Jonge spelers begeleiden op mentaal en menselijk vlak. Niet als trainer, maar als Human Coach. Hij zal nauw samenwerken met sportpsycholoog Clara Baiwir en Jean François Lenvain, die al twee jaar rond dit thema werkt bij de club. Vanden Borre wil zich inzetten als gids voor jongeren, een rol die hem volgens de club op het lijf geschreven is. De eerste indrukken bij La Louvière zijn alvast positief. De spelers zouden openstaan voor de persoonlijke aanpak van de voormalige verdediger van Anderlecht en de Rode Duivels. Zijn komst is geen complete verrassing. Bij La Louvière lopen met Nicolas Frutos (sportief directeur) en Enzo Scifo (adviseur) nog andere ex-Anderlecht-iconen rond met wie Vanden Borre een verleden deelt. Met deze rol lijkt Vanden Borre definitief zijn weg terug te hebben gevonden naar het voetbal, zij het op een heel andere manier dan vroeger.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur