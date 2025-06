Standard haalt ex-trainer terug naar Sclessin: dit is de vervanger van Leko

Standard heeft een nieuwe hoofdcoach: Mircea Rednic keert terug naar Sclessin. De Roemeense trainer volgt Ivan Leko op, die eerder deze maand naar KAA Gent vertrok. Het nieuws is inmiddels officieel bevestigd door de club.

Voor Rednic betekent dit een terugkeer naar vertrouwd terrein. In het seizoen 2012-2013 stond hij al aan het roer bij de Rouches. Toen leidde hij het team naar een vierde plaats in Play-off 1 en een indrukwekkende 7-0-zege tegen Gent in de Europese play-offs.

De keuze voor Rednic komt enigszins verrassend, al geniet hij nog steeds krediet bij een deel van de achterban. Hij wordt gezien als iemand die rust en structuur kan brengen na een wisselvallig seizoen waarin Standard geen enkele overwinning boekte in Play-off 2.

Afgelopen seizoen was Rednic actief in zijn thuisland bij UTA Arad, waar hij ternauwernood de degradatie kon vermijden. De club eindigde op een tiende plek, drie punten boven de streep. Zijn ervaring in moeilijke omstandigheden is dus geen overbodige luxe.

Standard rekent erop dat Rednic de spelersgroep opnieuw kan bundelen en sportieve richting kan geven. Met zijn nuchtere aanpak en kennis van de clubcultuur moet hij opnieuw stabiliteit brengen.

De opdracht is duidelijk: beter presteren dan het voorbije seizoen en opnieuw meespelen om de Europese tickets. Voor Rednic wordt het een tweede kans bij een club die hij goed kent, maar ook een stevige uitdaging in een veranderende context.