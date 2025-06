De chaos moet nog beginnen: Union SG gaat naar BMA nu competitieformat officieel is goedgekeurd

De storm rond de hervormingen in het Belgische profvoetbal is nog maar net op gang gekomen. Dat Jong Genk na degradatie toch mag aantreden in de Challenger Pro League is nu officieel, maar de beslissing zorgt voor juridische dreiging en een mogelijke hertekening van meerdere reeksen.

En vooral: Union Sint-Gillis heeft er genoeg van. De Brusselaars zijn woedend over de verplichte aanwezigheid van minstens vier U23-teams in de tweede klasse, een regel die sinds dit seizoen verankerd werd voor de toekomst. Voor Union, dat zijn belofteploeg momenteel in eerste nationale heeft, is het een klap: hun sportieve ambities – terugkeren naar het profvoetbal met hun U23 – botsen nu frontaal op een kunstmatig systeem waarin beloften van de G5-clubs bevoordeeld lijken te worden. Union staat niet alleen Het is precies dat gevoel van oneerlijke concurrentie dat Union naar de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) drijft. “Deze regeling verstoort de sportieve integriteit en bevoordeelt een select groepje clubs", klinkt het in de wandelgangen. En Union staat niet alleen: ook Francs Borains en Lokeren-Temse overwegen juridische stappen tegen het zogenoemde ‘beloftenquotum’. Wat de regeling extra omstreden maakt, is het voordeel dat Jong Genk er rechtstreeks uit puurt. Na een sportieve degradatie werd de club alsnog gered via de achterdeur, dankzij de nieuwe regels. Een timing die doet vermoeden dat de hervorming niet toevallig kwam. Genk stemde als tegenstander van een 1A zonder play-offs uiteindelijk toch in met de structurele veranderingen, zogezegd “in het belang van het Belgisch voetbal”, maar tegelijk werd hun eigen U23 gered. Dat wringt bij andere clubs. Onzekerheid Ondertussen ontstond er ook complete verwarring in eerste nationale. Daar dreigde Jong Genk de competitie te gijzelen door zich niet tijdig terug te trekken. Amateurclubs dreigden met stakingen, want een reeks met vijftien ploegen leek onafwendbaar. Uiteindelijk trad Zelzate op als vervanger, maar zelfs dat kan nog worden teruggedraaid als een rechter het quotum alsnog vernietigt. La Louvière, Patro en Dender kijken met argusogen toe, want als de regelgeving alsnog sneuvelt voor de start van het seizoen, zit niet alleen de Challenger Pro League, maar ook eerste nationale in een draaikolk. Jong Genk liet al weten zich enkel onder voorbehoud uit 1ste nationale terug te trekken. Als ze plots toch niet mogen starten in 1B, zit die reeks met… zeventien ploegen. De chaos is dus verre van voorbij. De Pro League dacht met het vastleggen van de regels voor 2025-2026 stabiliteit te creëren, maar heeft het omgekeerde bereikt. Door sportieve ongelijkheid te verankeren, werd vooral wrevel, verdeeldheid en juridische onzekerheid gecreëerd. Wat begon als een technische ingreep om jongeren meer kansen te geven, dreigt uit te draaien op een juridische veldslag. En in die strijd wil Union de kar trekken. De soep is heet en ze wordt met de dag moeilijker verteerbaar.