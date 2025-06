'Verrassing van formaat? Alexander Blessin wijst topdeal af'

Alexander Blessin is momenteel trainer van FC St. Pauli. Hij heeft volgens verschillende bronnen een aanbod van RB Leipzig geweigerd.

Er waren de nodige geruchten dat Alexander Blessin, de huidige trainer van FC St. Pauli, in beeld was bij RB Leipzig als mogelijke nieuwe coach.

Volgens verschillende berichten in Duitsland zou Leipzig interesse hebben getoond in Blessin, mede vanwege zijn eerdere betrokkenheid bij de club als jeugdtrainer tussen 2012 en 2020.

Echter, recente ontwikkelingen lijken erop te wijzen dat Blessin niet langer de topkandidaat is voor Leipzig. Er wordt zelfs gesuggereerd dat er een andere buitenlandse kandidaat in beeld is gekomen, waardoor Blessin mogelijk niet meer de eerste keuze is.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Blessin de deal met Leipzig zelf afgewezen. Blessin zelf lijkt zich niet vast te willen leggen op deze overstap. Hij was ook in beeld bij VfL Wolfsburg, maar daar is al een nieuwe coach aangesteld.

Die Duitse club is eveneens op zoek is naar een nieuwe trainer. Dit wijst erop dat hij zijn opties openhoudt en niet per se een directe stap naar Leipzig ambieert.

Hoewel Leipzig nog steeds op zoek is naar een geschikte opvolger, lijkt Blessin op dit moment geen realistische optie te zijn voor de club. Bij Leipzig zou Oli Werner, ontslagen in mei bij Werder Bremen, de volgende topkandidaat zijn, aldus Tavolieri nog.