'Wordt transfer nog gekaapt? Overstap van Jutgla loopt omwille van deze reden vertraging op'

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voor Ferran Jutgla weg is bij Club Brugge. Het is wachten op een signaal van Girona.

Ferran Jutgla staat op het punt om een belangrijke transfer te maken, maar Club Brugge zal mogelijk geduld moeten hebben voordat een deal met Girona rondkomt. De Catalaanse club is namelijk nog bezig met de verkoop van Miguel Gutiérrez, een cruciale stap om financiële ruimte te creëren voor de komst van Jutgla, zo meldt Transferfeed.

Jutgla, die in 2022 overkwam van FC Barcelona, heeft zich bij Club Brugge bewezen als een productieve spits. Met 39 doelpunten en 22 assists in 140 wedstrijden heeft hij zijn waarde meer dan bewezen. Girona ziet in hem een ideale versterking voor hun aanvalslinie, vooral nu ze zich willen versterken voor het komende seizoen.

Wordt transfer van Jutgla naar Girona nog gekaapt?

De onderhandelingen tussen Club Brugge en Girona lijken echter te stagneren, omdat Girona eerst een andere transfer moet afronden. Miguel Gutiérrez, een talentvolle linksback, staat in de belangstelling van verschillende clubs.

Zijn verkoop zou de nodige middelen vrijmaken om Jutgla binnen te halen. Tot die tijd blijft de deal in de wachtstand. Club Brugge heeft ondertussen al alternatieven achter de hand. Met Romeo Vermant en Nicolo Tresoldi heeft blauwzwart andere spitsen klaarstaan om de rol van Jutgla over te nemen.

Toch blijft de Spaanse spits een gewilde speler, en als Girona erin slaagt Gutiérrez te verkopen, kan de transfer snel in een stroomversnelling komen. Tenzij er nog iemand anders profiteert van het getalm van Girona...