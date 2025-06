De deals van Marc Wilmots: Standard profiteert van de miserie bij KV Kortrijk

Standard is bezig met het heropbouwen van zijn kern met een beperkt budget. Marc Wilmots heeft goede koopjes gespot bij het pas gedegradeerde KV Kortrijk.

KV Kortrijk zakte het afgelopen seizoen naar de Challenger Pro League. Toch zijn er enkele spelers bij de Kortrijkzanen die het niveau van de hoogste voetbalafdeling zeker aankunnen. En dus vallen er enkele koopjes te doen.

Onder deze koopjes vallen onder andere de ervaren Lucas Pirard, de kwaliteit van Marco Ilaimaharitra die weer in vorm begon te raken en het pure veelbelovende talent van Nayel Mehssatou, veelzijdig en goed presterend in de Playoffs. "Mehssatou is een buitenkans voor veel Pro League-clubs", schreven we eerder.

Het zou natuurlijk pretentieus zijn om te denken dat Marc Wilmots ons artikel heeft gelezen: het was een vrij eenvoudige analyse, want Kortrijk degradeerde ondanks een redelijk kwalitatieve kern. Maar het is leuk om te zien dat alle drie deze spelers deze zomer bij Standard Luik zullen tekenen.

Lucas Pirard, een ervaren stand-in

Pirard komt waarschijnlijk niet om de nummer 1 te zijn: het afscheid van Laurent Henkinet stelt hem in staat om, enigszins verrassend, een rol als reservedoelman achter - voorlopig - Mathieu Epolo op te nemen. Maar ook hier brengt Wilmots een voormalige bekende van het huis binnen, een positief en direct bruikbaar persoon. Voor nul euro, kan het slechter?

Marco Ilaimaharitra moet zijn niveau terugvinden

Er wordt misschien een risico genomen door Marco Ilaimaharitra binnen te halen. Niet op financieel vlak: de international uit Madagaskar is ook gratis en op papier is het een koopje voor Standard om zo'n ervaren speler zonder een euro uit te geven te kunnen binnenhalen. Maar Ilaimaharitra heeft zijn beste niveau niet teruggevonden bij Kortrijk en leek al in zijn laatste maanden bij Charleroi te stagneren qua niveau.

Intrinsiek zal hij misschien de beste Standardspeler van allemaal zijn, maar hij moet het nog steeds waarmaken op het veld. En vooral, Marco Ilaimaharitra is de voormalige kapitein van Sporting Charleroi, een aartsrivaal: tijdens Waalse derby's was hij nooit te beroerd om stevig te tackelen en de sfeer op te peppen. Kan Sclessin hem vergeven? Dat valt nog af te wachten.

Nayel Mehssatou, de echte knaller

De derde man die vanuit het Guldensporenstadion komt, is duidelijk de grootste vangst. Nayel Mehssatou werd gezien als een groot talent bij RSC Anderlecht onder Vincent Kompany wiens motto "In youth we trust" was. Maar net als veel jonge Paars-Witte spelers destijds (met Noah Sadiki voorop), werkte zijn veelzijdigheid tegen hem.

KV Kortrijk profiteerde hiervan en haalde het beste uit die veelzijdigheid: in 108 wedstrijden voor de Kerels speelde Mehssatou 31 keer centraal op het middenveld, 26 keer rechts op het middenveld, 18 keer als rechtsback, een keer als offensieve rechtervleugelspeler, 16 keer op de linkerflank, en zelfs 4 keer centraal in de verdediging. Resultaat: 8 interlands voor Chili, een marktwaarde van 2,2 miljoen en prachtige Playoffs (4 doelpunten in 6 wedstrijden) met de aanvoerdersband om de arm. Wat een koopje!