Doelman van Standard stopt per direct met voetballen en krijgt assistentenrol van Rednic

Zowel de spelerskern als het trainersteam van Standard wordt stap voor stap opgebouwd. Na Mircea Rednic hebben de Luikenaars een nieuw lid van de technische staf verwelkomd.

Verandering op komst voor de spelers van Standard: Zij die Laurent Henkinet kenden als hun teamgenoot zullen hem zien veranderen tot lid van de trainersstaf. Transferwatcher Sacha Tavolieri meldt dat de tweede doelman van de Rouches zijn handschoenen aan de haak hangt om deel uit te maken van de technische staf van Mircea Rednic.

Door een knieoperatie in de eerste helft van het seizoen en een blessure aan het been aan het einde, heeft de 32-jarige doelman dit seizoen amper vier wedstrijden gespeeld. Arnaud Bodart was toen vertrokken naar FC Metz en Mathieu Epolo was geblesseerd.

Nooit ver weg van Sclessin

Nadat hij zijn opleiding kreeg bij STVV, kwam Henkinet voor het eerst bij Standard in 2011. De Rouches leenden hem vervolgens drie keer uit voordat ze hem definitief aan Kortrijk verkochten in 2014. Hij tekende toen bij Waasland-Beveren, waar hij het donkerste hoofdstuk van zijn carrière beleefde.

In september 2016 werd de Luikenaar ontslagen omdat hij online had gegokt op voetbalwedstrijden. In tegenstelling tot andere spelers die schuldig waren aan dezelfde feiten, zoals Olivier Deschacht of Knowledge Musona, bleef hij maanden zonder club.

Henkinet vond uiteindelijk een nieuwe start bij Oud-Heverlee Leuven en keerde vervolgens terug naar Standard als tweede doelman in 2020. Na 21 keer het doel van de Rouches te hebben verdedigd, begint hij nu aan een nieuw hoofdstuk op Sclessin.