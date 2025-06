Done deal: Lierse plukt jeugdproduct KAA Gent weg bij Cercle Brugge

Lierse heeft er een nieuwe speler bij. Noah De Ridder maakt de overstap van Cercle Brugge en tekende een contract bij Lierke Plezierke. Enkele jaren geleden kreeg hij nog zijn kans in de A-kern van KAA Gent.

"Een nieuwe dag, een nieuwe inkomende transfer in de AsterX Group-f Arena. Onze club bereikte een akkoord met Noah De Ridder. De 21-jarige middenvelder komt over van Cercle Brugge en tekende voor één seizoen + 1 jaar optie."

"De Ridder is een jeugdproduct van KAA Gent en maakte voor de hoofdmacht van de buffalo’s in het seizoen 2022-2023 zijn debuut. Voor Jong Gent kwam hij in eerste nationale in 34 wedstrijden in actie", aldus Lierse op haar webstek.

"De rechtsvoetige middenvelder maakte in januari 2023 de overstap naar Cercle Brugge waar hij met de A-kern trainde en speelde voor Jong Cercle. Voor het jeugdige elftal van De Vereniging wist hij uit 45 wedstrijden 9 keer te scoren."

Rugnummer 45

"Welkom op het Lisp aan onze nieuwe nummer 45!", zijn ze in de wolken met de komst van Noah De Ridder. De 21-jarige middenvelder lijkt zo klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière.

Vorig seizoen scoorde hij zes doelpunten in dertig wedstrijden bij de beloften van Cercle Brugge in de Eerste Nationale van het amateurvoetbal. Bij de A-kern kreeg hij echter geen kansen, waardoor hij nu naar Lierse trekt.