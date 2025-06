OFFICIEEL: KV Mechelen kondigt tweede transfer in evenveel dagen aan

KV Mechelen begint onder stoom te geraken. Nadat het Frederik Vanderbiest officieel aankondigde als hoofdcoach voor volgend seizoen, was het even wachten op inkomende transfers. Maar op woensdag kondigen ze een tweede transfer aan in evenveel dagen.

KV Mechelen maakt werk van volgend seizoen. De supporters moesten een poos wachten op nieuwe gezichten, maar mogen nu een tweede nieuwe speler verwelkomen in evenveel dagen. Na Redoane Halhal haalt Mechelen nu opnieuw een centrale verdediger binnen. Tommy St Jago komt over van het Nederlandse Willem II. Met de ploeg uit Tilburg kon hij de degradatie richting de tweede klasse niet afwenden. Maar St Jago zakt dus niet mee naar de Keuken Kampioen Divisie en maakt de overstap naar ons land. Dat heeft KV Mechelen aangekondigd op haar clubkanalen. De verdediger van 25 tekent een contract voor drie seizoenen. Sportief directeur Tom Caluwé is vol lof over St Jago: "Ik ken hem nog van mijn tijd bij Willem II. Hij is een speler die fysiek en mentaal sterk staat en perfect bij onze club past", aldus Caluwé over de nieuwste aanwinst. In een interview dat de club eerder deze week deelde, sprak coach Frederik Vanderbiest zich uit over inkomende transfers. Hij kondigde aan dat er deze week enkele nieuwe gezichten zouden neerstrijken bij KV Mechelen. Volgt morgen opnieuw een nieuwe speler? Het zou de derde dag op rij zijn.