Standard gaat wel héél hard: ook al gesprekken gestart met Georgische middenvelder

Standard lijkt opnieuw op de internationale markt te speuren naar versterking en is uitgekomen bij een Georgische middenvelder met internationale ervaring. Anzor Mekvabishvili, 24 jaar en actief bij CS U Craiova, staat op de radar van de club uit Luik.

De defensieve middenvelder verhuisde begin dit jaar van Dinamo Tbilisi naar de Roemeense competitie. In korte tijd liet hij zich opmerken met zijn loopvermogen en vista. Dat viel ook op bij Mircea Rednic, die hem er eerder als tegenstander aan het werk zag.

Mekvabishvili speelde eerder al 110 wedstrijden in zijn thuisland en verzamelde sinds zijn overstap naar Roemenië 54 optredens. Hij scoorde in totaal elf keer en gaf zeven assists. Het type speler dat met zijn profiel mogelijk een nieuw evenwicht kan brengen op het middenveld van Standard.

Tijdens het EK in Duitsland stond Mekvabishvili in de basis tegen Turkije en Tsjechië, en viel hij in tijdens de stuntzege tegen Portugal. Door een schorsing miste hij het duel met Spanje, maar zijn toernooi werd desondanks als geslaagd beschouwd.

Volgens verschillende signalen heeft Standard al contact gelegd met de speler. De club wil peilen of een overstap naar Sclessin hem aanspreekt. De speler zelf staat open voor een volgende stap in zijn carrière.

Hoewel er nog geen officiële onderhandelingen zijn opgestart tussen Standard en CS U Craiova — waar Mekvabishvili nog tot 2028 onder contract ligt — kreeg de speler wel toestemming om gesprekken aan te knopen. Een transfer deze zomer wordt dan ook steeds waarschijnlijker.