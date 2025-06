'Marktwaarde blijft stijgen: Westerlo meer dan bereid om sterkhouder te laten gaan'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KVC Westerlo zal deze zomer normaal zeker afscheid nemen van Griffin Yow. En daar heeft de club een heel goede reden voor.

Griffin Yow staat op het punt om KVC Westerlo te verlaten en dat lijkt geen verrassing meer. De 22-jarige Amerikaanse flankaanvaller is uitgegroeid tot een van de meest waardevolle spelers van de club, en met zijn contract dat stilaan richting de einddatum loopt, ziet Westerlo nu zijn kans schoon om financieel te oogsten.

Volgens TransferFeed is er concrete interesse van onder andere Antwerp, dat al in januari een poging ondernam om Yow binnen te halen. Ook buitenlandse clubs zoals Molde en Legia Warschau houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Transfer van Griffin Yow zal mooie winst opleveren

Yow’s marktwaarde wordt momenteel geschat op zo’n 4 miljoen euro en dat bedrag kan Westerlo goed gebruiken in een zomer waarin het naar verluidt tot twintig transfers overweegt. De club beseft dat het nu of nooit is: wachten tot zijn contract afloopt zou betekenen dat hij gratis de deur uitwandelt.

Bovendien heeft Yow zelf aangegeven open te staan voor een nieuwe uitdaging, wat de deur voor een transfer nog verder op een kier zet. Al wil hij wel naar een hoger niveau als hij echt moet vertrekken.

Voor Westerlo gaat het vooral om wat er te verdienen valt. Het betaalde voor Yow zelf amper 90.000 euro, waardoor er nu een heel mooie meerwaarde te creëren valt.