OFFICIEEL: Arnaud Bodart stijgt niet mee naar Ligue 1 met Metz

FC Metz heeft besloten om het contract van Arnaud Bodart niet te verlengen. De ex-doelman van Standard heeft op zijn sociale media afscheid genomen van de Franse club, die pas promoveerde naar de Ligue 1.

Tijdens de afgelopen wintermercato verliet Arnaud Bodart Standard Luik na 20 jaar trouwe dienst om zich bij FC Metz aan te sluiten. De doelman had een contract van zes maanden getekend bij de club uit de Franse tweede klasse.

Dit contract loopt binnenkort af en er zal geen verlenging komen, dat laat de speler weten op zijn sociale media. De club, die onlangs promoveerde naar de Ligue 1, wil Bodarts contract niet verlengen: "Mijn hoofdstuk bij FC Metz eindigt vandaag. Kort maar intens. Ik had graag gebleven aangezien ik zo heb genoten van de afgelopen maanden, maar de club heeft een andere keuze gemaakt."

"We hebben buitengewone emoties beleefd met de promotie. Dat zal voor altijd in mijn geheugen gegrift staan. Ik wil mijn teamgenoten, alle medewerkers, de staf, het bestuur en jullie fans bedanken voor de ontvangst die jullie mij hebben gegeven," vervolgde de doelman.

Een carrièrestap die de voormalige Standard-doelman dus niet snel zal vergeten: "Ik heb alleen maar ongelooflijke mensen ontmoet voor wie ik elk weekend het beste van mezelf wilde geven. Ik zal de resultaten van de club blijven volgen en ik heb een verzoek aan jullie. Blijf je prachtige stad en deze prachtige club steunen. Metz is fantastisch."

Een verrassende keuze?

De keuze van FC Metz om de samenwerking met de Luikenaar niet voort te zetten, is vrij verrassend. Bodart speelde een belangrijke rol in het promotieverhaal van de Fransen en speelde in totaal 17 wedstrijden, waarin hij zijn doel vier keer schoonhield.

Door een blessure aan het einde van het seizoen kon de in Seraing geboren doelman niet meespelen in de play-offs voor promotie naar de Ligue 1. Pape Mamadou Sy verving hem tijdens die drie wedstrijden (één wedstrijd tegen USL Dunkerque en heen- en terugwedstrijd in de promotiefinale tegen Reims).