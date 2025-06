Van de Challenger Pro League naar de Europese (sub)top: Hadj Moussa (ex-Patro) kan fraaie transfer maken

Nadat hij doorbrak in de Belgische tweede klasse, waar hij de kleuren van Patro Eisden Maasmechelen verdedigde, trok Anis Hadj Moussa naar de Nederlandse topclub Feyenoord. Na amper één seizoen kan hij de Rotterdammers al weer gaan verlaten.

In het seizoen 2023-2024 maakte Anis Hadj Moussa kennis met het Belgische profvoetbal. Hij werd door tweedeklasser Patro Eisden Maasmechelen weggeplukt bij Olympic Charleroi. Na amper een half jaar was hij alweer weg. Hij trok op huurbasis naar Vitesse.

Daar liep hij nog meer in de schijnwerpers. Uiteindelijk was het Feyenoord dat deze zomer enkele miljoenen op tafel legde om de in Parijs geboren Algerijn naar Rotterdam te halen. En dat bleek een schot in de roos te zijn.

Hadj Moussa scoorde dit seizoen elf keer en gaf ook zes assists voor Feyenoord. Aardige statistieken in zijn eerste campagne bij een topclub. En hij zou al meteen een nieuwe stap in zijn carrière kunnen gaan zetten.

Althans, dat meldt het Nederlandse 1908. Volgens hen is de Portugese topclub Benfica zinnens om de flankaanvaller naar Lissabon te halen. De eerste gesprekken met de speler en diens entourage zouden al zijn begonnen.

En zo gaat het wel heel snel voor Hadj Moussa. In amper twee jaar van het Belgische amateurvoetbal naar (mogelijks) een miljoenentransfer richting Benfica. Zijn transferwaarde ligt rond de veertien miljoen euro. Feyenoord zou dus flink wat winst kunnen maken, nadat het ongeveer drie miljoen euro betaalde aan Patro.