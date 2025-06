Dat belooft spektakel: meteen twee toppers op de eerste speeldag

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Jupiler Pro League wordt binnen een dikke maand op gang getrapt. De Pro League maakte ondertussen de affiches bekend van de eerste speeldag.

Union SG speelde afgelopen seizoen kampioen, maar het nieuwe voetbaljaar staat al voor de deur. Kort na het WK voor clubs, zal de Pro League opnieuw in beginnen.

Kampioen Union opent het nieuwe seizoen door naar de Bosuil te trekken, waar het tegen Antwerp speelt. Daags nadien trekt FCV Dender naar Cercle Brugge, dat zich na barragewedstrijden wist te verzekeren van het behoud.

Promovendus Zulte Waregem neemt het zaterdagavond op tegen KV Mechelen. De andere gepromoveerde club, RAAL La Louvière, speelt later op de avond thuis tegen Standard.

Anderlecht speelt zondagnamiddag in eigen huis tegen KVC Westerlo, nadien volgt OH Leuven-Charleroi. Op zondag krijgen we de tweede topper van de eerste speeldag te zien.

KRC Genk, dat het kampioenschap in de play-offs liet liggen, trekt dan naar Jan Breydel om het op te nemen tegen Club Brugge. STVV krijgt tenslotte KAA Gent over de vloer.