Hier zijn ze wél blij met hem: 'John Textor verkoopt club en dat levert Europees voetbal op'

John Textor ligt dezer dagen zwaar onder vuur in Molenbeek. Daar zijn de supporters niet te spreken over de naamsverandering naar Daring Brussels die hij doorvoerde. Maar andere fans hopen wél volop op hem.

Naast RWDM heeft John Textor nog een paar andere ploegen in zijn portefeuille zitten. Botafogo doet het ondertussen prima op het WK voor Clubs, verder is er ook nog Olmympique Lyon en Crystal Palace.

Europees voetbal

Dat laatste was wel een probleem, aangezien Olympique Lyon volgend jaar al Europees speelt. Ook Palace had zich echter geplaatst voor Europees voetbal en dus was het nog maar de vraag of ze ook zouden mogen spelen.

Ooit was er met Vincent Tan een vergelijkbaar probleem voor KV Kortrijk, dat toen net naaast Europees voetbal greep. De overname van Crystal Palace zou volgens Engelse bronnen ondertussen steeds dichterbij komen.

Verkoop nabij

John Textor heeft namelijk voor de zekerheid besloten om zijn aandelen te verkopen, ook al zou hij er naar eigen zeggen niet de dagelijkse leiding hebben. Woody Johnson van de New York Jets zou de grootste aandeelhouder gaan worden.

Er zou al een overeenkomst zjn voor meer dan 200 miljoen euro. Textor heeft nog andere aanbiedingen gekregen, maar een deal komt dichterbij. En dan zou Crystal Palace wel degelijk kunnen aantreden in de Europa League.